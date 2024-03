Le previsioni meteo per la giornata di mercoledì 20 marzo

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 19 marzo 2024) Romaall’insegna del tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata ma possibile formazione di foschie. Temperature comprese tra +9°C e +20°C. Lazio Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio isolati fenomeni possibili sulle zone interne meridionali, ampie schiarite altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con possibili foschie. NAZIONALE AL NORD Al mattino tempo stabile su tutte le regioni ma con nebbie, foschie e nubi basse soprattutto in Pianura Padana. Al pomeriggio ancora addensamenti soprattutto al Nord-Ovest con tempo asciutto ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con molte velature in transito ed addensamenti bassi su pianure e vallate. AL CENTRO Tempo stabile al mattino con ...