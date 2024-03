Le opere dell’artista montevarchino Cristian Bardelli in mostra al Palazzo del Podestà

(Di martedì 19 marzo 2024) Arezzo, 19 marzo 2024 – Si intitola "Il caso" la, che sarà ospitata neldela Montevarchi dal 23 marzo al 28 aprile. La rassegna è stata presentata nei giorni scorsi adel Pegaso a Firenze, sede del Consiglio regionale. Come ha spiegato il pittore, trenta lein esposizione, di varie dimensioni e di contenuto diverso. La curatrice della, Maria Giovanna Cutini, ha sottolineato come, oltre a essere un autorevole esponente dell'astrattismo, sia anche uno sperimentatore. "Molti sono gli strumenti e i materiali che utilizza - ha spiegato - dagli olii alle resine, alla grafite alla carta. Con i suoi colori forti, ...

