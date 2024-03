Le Iene | gli ospiti e le anticipazioni di martedì 19 marzo

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 19 marzo 2024) Le, ecco glie ledi19Domani,19, in prima serata su Italia1, nuovo appuntamento con “Le” condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Tra gliin studio: Rose Villain e Fabio Volo. Nella puntata: In esclusiva, ai microfoni di Filippo Roma, l’arbitro addetto al Var di serie A e B Eugenio Abbattista lancia il suo j’accuse sul mondo degli arbitri italiani. L’uomo, che a oggi risulta l’unico arbitro della storia del calcio italiano a dimettersi spontaneamente a stagione in corso, è stato al centro dei precedenti servizi che la trasmissione ha dedicato allo scandalo dei voti truccati e dei meccanismi per decidere quali arbitri tenere in organico e quali mandare a casa. ...