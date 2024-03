LAZIO E salernitana Scatta l’ora di Tudor e Colantuono

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Laultima in classifica ha esonerato dopo 5 partite (un pari e quattro sconfitte) Fabio Liverani promuovendo in panchina Stefano, attuale responsabile del settore giovanile. E’ il terzo cambio in panchina per i campani dopo l’esonero di Paulo Sousa a ottobre e quello recente di Filippo Inzaghi. Prima di optare per la soluzione interna, però, il club aveva provato a dialogare con Inzaghi per un ritorno. Ieri, intanto, laha ufficializzato Igorquale nuovo allenatore dopo le dimissioni di Sarri e il brevissimo interregno di Martusciello.