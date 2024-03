 Laura Kenny | la campionessa che rinuncia alle Olimpiadi per i figli

(Di martedì 19 marzo 2024) Sorpresa per il ritiro a soli 31 anni della star britannica del ciclismo su pista: ha vinto 6 medaglie olimpiche, maalla sua vita da atleta per stare con la famiglia. Alimentando la discussione sugli ostacoli che ancora oggi incontrano le donne che vogliono fare carriera

Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 14 Marzo, in prima serata: ... Alda Merini (Biografico) in onda alle 21.30 su Rai 1 , un film di Roberto Faenza, con Laura ... Davies, Lee Dupree, Kenny Endoso, Lieux Dressler, Bruce Barnes, Joe Garcia, James Handy, Frank Girardeau, ...

Oscar 2024: la lista completa dei vincitori: ...Tony McNamara La zona d'interesse Jonathan Glazer Miglior colonna sonora American Fiction " Laura ... Kenny Bighorse, Vann Bighorse ( Killers of the Flower Moon ) What Was I Made For " Billie Eilish &...