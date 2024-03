(Di martedì 19 marzo 2024) Elegante come sempre. Senza cappotto. Anche quando su Roma ieri mattina cadevano alcune gocce di pioggia. Con il sorriso e tra le dita un «Cigarillo». Alle dieci di mattina l'ex presidente della Camera Gianfrancoattendeva l'inizio del processo, nel quale è imputato per riciclaggio, tra il cortile del palazzo didella Capitale, circondato da avvocati e cittadini che lo salutavano, e l'aula della quarta sezione del Tribunale di Roma. Aula che si trova a due metri dall'ingresso del cortile, permettendo così all'ex presidente di fumare, e a dieci passi, proprio di fronte, all'aula Vittorio Occorsio, dove ieri mattina si stava svolgendo anche il processo per il delitto di Giulio Regeni davanti alla prima Corte d'assise di Roma. In mezzo alle due aule, pochi metri di distanza, giornalisti, cameramen, fotografi, avvocati e curiosi. E lui, l'ex ...

Federica Pellegrini e Matteo Giunta avrebbero dovuto accogliere la loro prima bambina alla fine del 2023, precisamente tra il 25 e il 31 dicembre, solamente che la piccola non si è ancora... (leggo)

A che punto è l’Italia con il Voto dei fuori sede ? Il Paese continua a risultare tremendamente arretrato sotto quest’aspetto, ma soprattutto le prospettive non sono rosee. Tempi lunghi, volutamente, ... (quifinanza)

Casa di Montecarlo, l'attesa infinita di Fini: “Gogna lunga 15 anni, è la giustizia italiana” - Elegante come sempre. Senza cappotto. Anche quando su Roma ieri mattina cadevano alcune gocce di pioggia. Con il sorriso e tra le dita un ...iltempo

Campania, liste d’attesa infinite: ricorso ai prestiti per curarsi nelle strutture private - StampaIn Campania è sempre più consistente il numero di cittadini che sono costretti a indebitarsi per accedere a cure mediche dai privati che il pubblico non riesce a garantire nell’immediato a causa ...salernonotizie

Lunedì nero sulla 325. Auto ribaltata a Figline. E il viaggio verso Prato diventa lungo due ore - Per i pendolari un’attesa infinita con file già da Schignano. Oggi un nuovo tavolo in Prefettura . Un altro lunedì da paura quello che i pendolari della Val di Bisenzio hanno vissuto in attesa della ...lanazione