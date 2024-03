L’attacco del Napoli | oltre a Osimhen…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 19 marzo 2024) Giovanni Simeone dal…alla Lazio? L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta che il club biancoceleste avrebbe messo nel mirino il ‘Cholito’. “Già con Sarri in panchina, prima della partita di Monaco, a Formello circolava il nome di Simeone jr, idea cui la Lazio aveva pensato nel giugno 2022. Lotito ne aveva parlato con Setti del Verona, in quei giorni lui stesso svelò sottovoce i contatti”. Poi venne il“Poi si inserì il. Adesso il suo nome torna attuale: Tudor è l’allenatore che l’ha fatto brillare a Verona. Era il 2021-22, si contarono 17 gol, di cui 4 rifilati alla Lazio al Bentegodi, e 6 assist. E’ solo una probabilità di mercato per adesso, non di più. Il Cholito da mesi pensa di cambiare aria, è deluso. Già a gennaio ha provato ad andare via, fermato dal club”. Per la famiglia Simeone, la ...