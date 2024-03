L’arte della semplicità Apre il bistrot Via Stampa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 19 marzo 2024) "Sono ossessionato dalla genuinità, in tutte le sue forme". A tavola e non solo. Parola di Marco Guzzetti, 28 anni, "vignaiolo e imprenditore" come ama definirsi, che sette anni fa ha lasciato la Milano dei lustrini per scegliere di tornare alle radici. Nel vero sensoparola. Alla terra. Colpo di zappa dopo colpo di zappa, voleva cambiare il mondo. E nel suo piccolo ci è pure riuscito. Dopo tre anni da agricoltore (vita dura, sui 6 ettari di terrafamiglia a Borgomaro), dopo il lavoro da contadino dall’alba alle 17, annodava il grembiule per il turno nel suo nuovo locale, l’osteria Amaro, come il torrente che attraversa il borgo. Un luogo del cuore condiviso con la sua compagna, Matilde, che l’ha seguito nell’avventura. Con una missione chiara: conquistare il cuore dei liguri. Ventisei coperti, piattitradizione, ...