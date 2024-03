L’Antitrust boccia la cessione di pago Pa a Poste Italiane “Il governo valuti altre opzioni”

(Di martedì 19 marzo 2024)la norma contenuta nel decreto Pnrr che prevede ladella piattaforma di pagamentiPa aper il 49% e a Istituto Poligrafico per il restante 51%. Una disposizione che secondo l’Autorità presenta “alcune criticità concorrenziali”. Secondo, “in una prospettiva di garanzia del mercato e dei diritti degli operatori potenzialmente interessati, l’individuazione del cessionario della quota del 49% dovrebbe avvenire ad esito di un’asta competitiva o comunque di una procedura chee metta a confronto più manifestazioni di interesse”. Nel 2024Pa ha già gestito 92 milioni di transazioni per un controvalore di quasi 20 miliardi di euro. Contro lain ...

L’Autorità gara nte della concorrenza e del mercato (Agcm) ha boccia to l’affidamento diretto ad Atac del servizio di trasporto pubblico locale per Roma Capitale. L’Antitrust impugne... Contenuto a ... (ilfoglio)

Tarantini Time QuotidianoL’ennesima tegola sulla città per l’imperizia di Melucci: L’Antitrust , autorità indipendente nazionale, mette sotto accusa l’ex Amiu, e quindi il Comune, per Il servizio ... (tarantinitime)

Bagnini, l'Antitrust boccia il regolamento del ministero - L'Antitrust boccia il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sul regolamento dei bagnini: «un’esperienza di durata “quinquennale”, appare eccessivamente lunga e idonea a impedire l’entrata nel ...ilmattino

Fs e Poste, lavoro in team - Accordi fra i due gruppi per sviluppare soluzioni passeggeri e merci usando il digitale. Si andrà dai pagamenti elettronici alla piattaforma per la logistica ...italiaoggi

Fisco: boccia (Pd), 'riforma E' solo propaganda, smontano paese' - Roma, 14 mar. (Adnkronos) - “Prima smontano il Paese, anche sul piano fiscale, imponendo un’idea dell’autonomia che anziché rafforzare l’unità nazionale spacca ... Così Francesco boccia, presidente ...affaritaliani