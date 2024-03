L’annuncio di Telethon | “Approvata anche negli Usa terapia genica per la leucodistrofia metacromatica”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Se ce ne fosse ancora bisogno questa notizia è la conferma di come il finanziamento della ricerca scientifica permetta di fare grandi progressi e aiutare i malati, soprattutto quelli affetti da patologie rare. È stataUsa laper una rara e gravissima malattia neurodegenerativa di origine genetica, la(Mld): si chiamerà Lenmeldy e arriva a tre anni e mezzo di distanza dall’approvazione in Europa con il nome di Libmeldy. “Il via libera da parte della Food and Drug Administration (Fda), l’ente regolatorio statunitense, permetterà – fa sapere– di ampliare la comunità di pazienti a cui è destinato il farmaco, già approvato nell’Unione europea nel dicembre 2020 con una full approval, ...