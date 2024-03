L’amore di Salvini per Putin è un pericolo serio per la sicurezza italiana

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 19 marzo 2024) C’è un problema diin Italia. Non è una novità ma, all’indomani del voto farsa in Russia, le parole di Matteonon sono solo imbarazzanti per Giorgia Meloni, sono una questione istituzionale che non può passare inosservata al Quirinale. Per il presidente della Repubblica, la credibilità dell’Italia all’estero è sempre stata, giustamente, un principio cardine del nostro ruolo in Europa e nel mondo. Sentir dire al vice presidente del Consiglio, al leader della seconda forza politica della maggioranza di governo, a un esponente politico che siede nel Consiglio dei ministri (quindi può venire a conoscenza di dati sensibili), che in Russia tutto si è svolto in maniera democratica, è sconcertante. «Quando un popolo vota ha sempre ragione», ha detto. Facendo finta di non sapere e di non vedere che da quelle parti ...