L’allarme della Uil Scuola Rua | “Personale Ata si ritrova a svolgere il triplo del lavoro previsto senza riconoscimento aggiuntivo | si è allo stremo”

Allarme per alcuni lotti di Kebab destinati alla vendita e al consumo. Il ministero della Salute italiano ha infatti emesso un provvedimento di richiamo per le confezioni di Kebab di pollo “Lahori ... (thesocialpost)

Il sondaggio della Cisl. L’allarme degli addetti: "Carenza di personale e attrezzature scarse" - E, soprattutto, come vivono la loro esperienza professionale Sono le due domande alla base del questionario che la Cisl, attraverso l’iniziativa del segretario della funzione pubblica, Kevin Ponzuoli ...ilrestodelcarlino

Genova, nella notte investiti un cinghiale e un capriolo - Il primo investimento è avvenuto in via Di Pino, dove ad avere la peggio è stato un capriolo travolto da un’auto. Il secondo è stato in via Adamoli e ha coinvolto un cinghiale ...primocanale

Aggressione con la mannaia. Prova a colpire il cognato della ex, arrestato per tentato omicidio - Con una mannaia di trenta centimetri, avrebbe tentato di colpire un uomo accorso in difesa della cognata. Per questo è finito in carcere con l’accusa di tentato omicidio un 26enne di origini cubane. L ...ilrestodelcarlino