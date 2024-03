L’Agenzia per la gioventù va in tour per portare i ragazzi a votare alle Europee di giugno

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 19 marzo 2024)quanti piùe ragazzeurne delle prossime elezionidell’8 e 9. È una delle missioni delitaliana per la(ex Agenzia nazionale per i giovani), istituita nel 2008 dalla premier Giorgia Meloni, che proprio da ministra per ladel quarto governo Berlusconi cominciò la sua carriera nelle istituzioni romane. A capo dell’ente, il ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi ha nominato una commissaria straordinaria di fiducia, Federica Celestini Campanari, riscrivendo lo statuto e affidandole nuove competenze, con uno stanziamento di 1,2 milioni di euro fino al 2025 (il più alto degli ultimi dieci anni). Tra le turbolenze politiche italiane, la nomina del capo del...