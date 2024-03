Ladri in azione nella notte a Latina; almeno tre gli episodi segnalati

(Di martedì 19 marzo 2024) Pubblicato il 19 Marzo, 2024 La quiete notturna diè stata turbata da una serie diche confermano l’allarme sicurezzacittà.soladi domenica, i Carabinieri della stdisono stati chiamati ad intervenire in tre distinti casi di tentato furto, segnalando una preoccupante audacia da parte dei malviventi. Il primoo si è consumato in via Emilia, all’interno della LottizzCucchiarelli, dove il ritorno a casa di una famiglia si è trasformato in un confronto adrenalinico. Gli abitanti, rientrando da una cena fuori, si sono trovati davanti un uomo incappucciato nel loro giardino, pronto a fare irruzione nell’abit. La presenza dei proprietari ha spinto ...

Mayday: tutto sul nuovo film con Ryan Reynolds di cui sono appena iniziate le riprese - Il film, che rimane per lo più segreto, sarà diretto da Jonathan Goldstein e John Francis Daley, il duo dietro Dungeons & Dragons: L'onore dei Ladri. L'annuncio delle ... almeno un piccolo dettaglio ...movieplayer

PICCHIATO E RAPINATO IN CASA NEL PESCARESE: - ELICE – Una notte da imcubo per un anziano di Elice, in provincia di Pescara, che è stato rapinato e malmenato nella sua abitazione da una banda formata da tre balordi quasi certamente originari dei P ...abruzzoweb

Sfondano saracinesca del market con l'auto rubata: banditi in fuga a Pagani - Erano le 5.30 circa quando i Ladri sono entrati in azione. All’arrivo dei militari della locale tenenza dei malviventi già non c’era più alcuna traccia se non l’auto utilizzata per sfondare la ...ilmattino