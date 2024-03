La sfida del cuore Innovativo intervento grazie alla tecnologia per curare le aritmie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 19 marzo 2024) Importante edi aritmologia interventistica effettuato all’ospedale Santa Maria alle Scotte. Nei giorni scorsi è stato realizzato undi cardioneuroablazione in una giovane paziente, affetta da sincopi traumatiche ed asistolie ricorrenti di lunga durata fino a 18–25 secondi. Questo tipo diè tra i primi eseguiti in Toscana, ed il primo nell’area vasta della Toscana sudest. La procedura, che rappresenta un’innovazione culturale e tecnologica, è stata eseguita dal cardiologo Amato Santoro, coadiuvato dai colleghi Claudia Baiocchi, Daniele Menci e Stefano Lunghetti e dall’anestesista Vincenzo Ialongo, in collaborazione con il personale infermieristico e tecnico dedicatoattività di aritmologia interventistica afferenteCardiologia ...