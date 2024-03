(Di martedì 19 marzo 2024) Nessuno la vuole. E così la exdel Clir, illomellino che per molti anni si è occupato della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti per una quarantina di Comuni, dichiarato fallito nel, verrà nuovamente messail 23 aprile. Sarà lae, come da prassi, l’offerta minima scenderà a 275mila euro contro i 366mila di gennaio e i 489mila del novembre 2023. In questi anni la struttura, abbandonata al degrado, è stata oggetto di furti a ripetizione, quasi completamente depredata. L’impianto fotoico, ad esempio, non è stato valutato nella documentazione d’asta perché alcuni pannelli e tutti i cavidotti, i tubi di polietilene utilizzati per proteggere i cavi elettrici, sono stati asportati. "Molto ...

La sede dell'ex Consorzio. All'asta per la terza volta dopo il crac del luglio 2022 - Il Clir raccoglieva e smaltiva rifiuti di quaranta Comuni della Lomellina. In due anni la struttura in preda al degrado è stata vandalizzata e depredata.

