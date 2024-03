La piaga moderna dello storytelling e l’inutilità delle interviste agli artisti

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 19 marzo 2024) «Non è che se qualcuno mi racconta una storia poi quel cappotto o quei pantaloni mi piacciano di più». Le due righe di critica culturale più importanti della nostra epoca sono in un’intervista data da Phoebe Philo a Vanessa Friedman. Intervista che – dice la critica di moda del New York Times, e io certo non mi metto a verificare – è la prima che PP dà da una decina d’anni, e questa è la seconda certezza dell’intelligenza della signora. Esiste un’attività più imbecille che farsi intervistare? (Sì: intervistare). Probabilmente il lettore medio del New York Times non vede quanto noi la rivoluzione, giacché è abituato a giornali che, se devono raccontare qualcosa, si prendono l’incomodo di farsi venire un’idea. Nei giornali italiani, dove dobbiamo sbrigarci e andare a prendere l’aperitivo con gli amici, si ripiega invece quasi sempre su quel genere minore che è l’intervista. C’è, ...