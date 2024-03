La nuova beta di Google Messaggi introduce una modifica per l’invio degli audio

Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione Beta di WhatsApp per Android: parliamo della versione 2.24.7.1 L'articolo WhatsApp Beta si aggiorna e introduce una nuova ... (tuttoandroid)

Pixel 8 e 8 Pro: Supporto all’Output del Display nella Nuova Beta di Android 14 Dopo anni in cui i telefoni Pixel di Google non hanno supportato la funzionalità di output su Display esterni tramite ... (windows8.myblog)

Dopo l’aggiornamento 2.1 di Honkai Star Rail, è il turno di Zenless Zone Zero , il nuovo gioco free to play di Hoyoverse, che vedrà la luce finalmente quest’anno su PC, Console e Mobile. Dopo diversi ... (gamerbrain)

Steam Families è disponibile in beta: librerie condivise fino a cinque persone su Steam - Valve ha annunciato la disponibilità, per il momento di fase beta, di Steam Families, che permette di condividere le proprie librerie di giochi.everyeye

WhatsApp per Android con Material You: la navigazione con swipe torna in beta - Meta sta lavorando ad un nuovo design per l'interfaccia grafica di WhatsApp per Android, integrando il Material You di Google ...gizchina

WhatsApp introduce il QR Code in home page per agevolare i pagamenti - La beta di WhatsApp ha introdotto il QR Code nella home page per semplificare i pagamenti, offrendo agli utenti un accesso più immediato alla funzione di pagamento all'interno dell'app.news.fidelityhouse.eu