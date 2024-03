La «noia» di Mario Draghi e la moglie Serenella | «In Europa non lo vogliono | non ci andrà»

(Di martedì 19 marzo 2024) Il Foglio oggi pubblica un articolo in cui racconta la «» di. Con alcune dichiarazioni di MariaCappello, ovvero ladell’ex premier e presidente della Banca Centrale Europea. Quella di Carmelo Caruso è un’intervista “rubata” e la scena si svolge a Milano. Dove attualmentevive,prenota il ristorante con il nome diCappello e ordina lo spritz al bar cinese. La signoraera con il cane Enea e con le ciabattine ai piedi: «Ma voi chi siete, qui che ci fate?». «Come sapete che io sono…». E poi, da nonna, da mamma, «si avvicini, si faccia guardare», ma «davvero, lei, sta qui sotto da …?». Poiparla, forse per togliersi anche lei qualche sassolino dalle scarpe (o dalle ciabatte): ...

Come fa un paese indebitato come l'Italia a non terrorizzare i mercati - Il pericolo dell’èra Meloni non è lo sfascismo ma il rischio di non cogliere grandi opportunità. Dialoghi attorno a un formidabile mistero italiano ...ilfoglio

La "noia" di Mario Draghi. Parla la moglie Serenella: "La politica non lo ama. In Europa non ci andrà" - Storia malinconica di un presidente che poteva essere tutto ed è rimasto un semplice cittadino. Il suo mondo ridotto a un piccolo quartiere milanese. L’unica persona che rilancia è la moglie, ...ilfoglio

