(Di martedì 19 marzo 2024)è un termine che ricorre tre volte nella Costituzione. Il caso più noto è l’art. 34, quando afferma che "i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi". Iltorna ancora per all’art. 59 sulla nomina dei senatori a vita e al 106 per i consiglieri di cassazione. E alsi fa riferimento quando si parla di concorsi per borse di studio, pubblica amministrazione e magistratura. Rimane tuttavia un concetto talora indigesto agli stessi studenti meritevoli, in quanto tende a trasformarsi inspietata che lede talenti critici e creativi e ad avvantaggiare chi è già privilegiato. Di dove viene il concetto lo ha spiegato qualche tempo fa a Roma Sabino Cassese, già ministro del governo Ciampi e giudice edella Corte ...

La competizione vale se è giusta. Il merito è il metro di giudizio - Rimane tuttavia un concetto talora indigesto agli stessi studenti meritevoli, in quanto tende a trasformarsi in competizione spietata che lede talenti critici e creativi e ad avvantaggiare chi è già ...quotidiano

Champions, Amazon Prime Video sceglie le gare dei quarti in diretta e in esclusiva - Champions, Amazon Prime Video sceglie le gare dei quarti in diretta e in esclusiva, Mercoledì 10 aprile 2024 | Paris Saint-Germain (FRA) vs FC Barcelona (ESP) Mercoledì 17 aprile 2024 | Manchester Cit ...digital-news