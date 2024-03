La casa di Montecarlo Chiesti 8 anni per Fini

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Un’operazione – effettuata nel 2008 e per poco più di 300mila euro e che nel 2015 fruttò un milione e 360mila dollari – che fu la ’miccia’ del declino di Gianfranco, ex presidente della Camera all’epoca alla guida di Alleanza Nazionale. È il caso Tulliani, o più noto come ’di’, che riemerge dalla polvere della storia politica italiana perché ieri il processo contro, rimasto fermo per tree poi ripartito, ha fatto segnare un colpo di scena, quindicidopo i fatti: per l’ex ’spina nel fianco’ di Silvio Berlusconi è arrivata la richiesta di ottodi carcere con l’accusa di riciclaggio. Novedi carcere sono stati, invece, per la sua compagna, Elisabetta Tulliani, dieci per il fratello ...