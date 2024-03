Juventus | CT Serbia su Vlahovic | «Dolore fortissimo alla schiena»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 19 marzo 2024) Dragan Stojkovic, commissario tecnico della, ha parlato delle condizioni di Dusan, rientrato a Torino Un periodo complicato per Dusan. Dopo il cartellino rosso per proteste rimediato nella gara interna col Genoa pareggiata 0-0, l’attaccante dellaha dovuto lasciare il ritiro della Nazionale. Il problema è riconducibile ad una dorsalgia. Dragan Stojkovic, commissario tecnico della, ha parlato così delle condizioni di salute dell’ex Fiorentina, obbligato come detto a tornare a Torino anzitempo dconvocazione in Nazionale. STOJKOVIC – «ha un, è stato tutta la settimana sotto terapia e pillole».