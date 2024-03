Justice League | Zack Snyder | la foto inedita del Joker di Jared Leto per i 3 anni della Snyder Cut

(Di martedì 19 marzo 2024) Ieri è stato il terzoversario dell'uscita di'se il regista di Rebel Moon ha deciso di festeggiare sui social media con un nuovo sguardo aldi. Il 18 marzo 2021,'sè stato finalmente distribuito su Max. Non ci saremmo mai aspettati che laCut vedesse la luce, ma con la Warner Bros sempre più frustrata dalle richieste del movimento #ReleaseTheCut, lo studio ha acconsentito e ha permesso al regista di condividere con il mondo la sua visione del film. Il film ha ricevuto una risposta critica molto più ...

