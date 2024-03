Juan Jesus rompe il silenzio | “Acerbi mi ha detto ‘n***o’ | non ha raccontato la verità”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 19 marzo 2024)è intervenuto sui social per smentire la versione die confermare di essere stato oggetto di un grave insulto razzista durante Inter-Napoli. CALCIO NAPOLI – La polemica nata dalle accuse di razzismo diverso Francescodurante Inter-Napoli non sembra placarsi. Anzi, il difensore brasiliano del Napoli è intervenuto con un duro messaggio sui social per smentire la versione fornita dal giocatore nerazzurro e confermare la gravità dell’insulto ricevuto. “non halaile punta il dito contro, accusato di aver mentito sulla reale dinamica dell’episodio: “Leggo ...