Juan Jesus conferma che il problema è l’omertà del calcio | un Fight club all’amatriciana

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 19 marzo 2024) Facciamo così: al giorno due del caso Acerbi-possiamo smettere di far finta che ilsia realmente “negro”. Ovvero l’insulto razzista che tutti usano fino a quando non spunta una telecamera, un labiale interpretato di striscio, e allora seppelliamo l’indecenza sotto le perifrasi: “quella frase”, “quella parola”, gli americani la chiamano la “N-word” proprio per sottacerla. E’ lo stesso meccanismo d’autocastrazione che mette gli asterischi alle parolacce per non far arrabbiare l’algoritmo di Google: scriviamo ca**o sperando che il dio dell’enigmistica – almeno lui – non ci fulmini sulla strada del perbenismo. Per cui ieri Acerbi, tirato per la giacchetta in stazione mentre tornava dal ritiro della Nazionale, continuava a negare di aver detto “una frase razzista”. Perché Acerbi non considera “negro” un’offesa razzista. ...