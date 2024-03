Juan Jesus | “Acerbi ha cambiato versione Mi ha detto ‘vai via | sei solo un n… ’ Così non ci sto”

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Napoli, 18 marzo 2024 –contro Francesco. Nel pomeriggio di lunedì, il difensore dell’Inter tornando da Coverciano ha dichiarato di “non aver mai pronunciato insulti razzisti. Sono 20 anni che gioco a calcio e so quello che dico. Sono tranquillo.non l'ho sentito, posso sicuramente dire che dalla mia bocca certe cose non sono uscite. Scuse? Secondo me ha capito anche male”, ha aggiunto il difensore dell’Inter dopo aver lasciato il ritiro della Nazionale. Ora tocca al giocatore del Napoli raccontare la sua: “mi ha'vai via nero, seiun negro’. In seguito alla mia protesta con l'arbitro ha ammesso di aver sbagliato e mi ha chiesto scusa aggiungendo poi anche: 'Per me negro è un ...