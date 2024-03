Jake Gyllenhaal | “Interpretare Batman sarebbe un onore”

(Di martedì 19 marzo 2024), intervistato nel corso del tour promozionale per Road House, remake del cult con Patrick Swayze, ha risposto su una sua eventuale partecipazione in un film DC nel ruolo di; senza mostrarsi particolarmente euforico, il giovane divo si è detto aperto alla possibilità. “un, si tratta di un ruolo intramontabile, uno di quelli iconici che passano da attore ad attore. Se devo pensare a una cosa del genere, mi viene in mente il fatto che io interpreterò Iago in Otello, accanto a Denzel Washington. Chiaramente, fra i due personaggi non c’è paragone, macomunque un grandissimo“. Vale la pena ricordare che all’inizio della carriera,fu considerato da Christopher Nolan per il suo ...

Jake Gyllenhaal ha reso omaggio alla star di Il duro del Road House del 1989, Patrick Swayze , in vista dell'uscita del reboot del film. Questo mese è in arrivo il reboot di Road House e, prima ... (movieplayer)

Jake Gyllenhaal si candida come Batman nel DCU! "Sarebbe un onore" - Il toto-nomi per il prossimo Batman dell'universo di James Gunn entra sempre più nel vivo: ecco come reagirebbe Jake Gylllenhaal all'eventuale chiamata!cinema.everyeye

Road House, di cosa parla il pazzo film Amazon con Jake Gyllenhaal - In questo articolo vi ricordiamo quella che sarà la trama del remake diretto da Doug Liman. Jake Gyllenhaal interpreta Elwood Dalton, un ex combattente UFC assunto come buttafuori in una Road House ...cinema.everyeye

Prime Video, film e serie TV in uscita tra il 18 e il 24 marzo 2024 - I film e le serie TV in uscita su Prime Video tra il 18 e il 24 marzo 2024: da Road House al frenetico Gran Turismo.msn