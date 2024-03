Italiani papà più vecchi d’Europa | primo figlio a 36 anni e oltre

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 19 marzo 2024) (Adnkronos) – Diventareper la prima volta è un'esperienza che gli uominispostano sempre più avanti nel tempo, più di quanto si faccia negli altri Paesi europei. I più recenti dati Istat indicano che in Italia si diventamediamente a 35,8, mentre in Francia a 33,9, in Germania a 33,2,