Italia-Nuova Zelanda oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Mondiali curling femminile 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 19 marzo 2024) Sta per terminare l’attesa per, partita valevole per la decima sessione del round robin deglidi, in corso di svolgimento a Sydney, nellaScozia (Canada). Stefania Constantini, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli, Elena Mathis (con Marta Lo Deserto riserva), dopo aver affrontato le padrone di casa del Canada nella prima sessione di giornata, tornano sul ghiaccio per conquistare un altro successo e proseguire la rassegna iridata nel migliore dei modi. Le azzurre allenate da Violetta Caldart affrontando ora la compagine neozelandese, fanalino di coda della classifica con un solo successo (ottenuto contro la Scozia) in cinque partite disputate fin qui. La skipper Jessica Smith e le compagne ...