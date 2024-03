Italia | Lucca due partite per convincere Spalletti

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 19 marzo 2024)è stato chiamato per la prima volta danell’e ora tocca a lui far vedere di che pasta è fattoè stato chiamato per la prima volta danell’e ora tocca a lui far vedere di che pasta è fatto. L’attaccante dell’Udinese è pronto a giocarsi le sue chance per l’Europeo di giugno e queste due amichevoli sono importantissime perché gli permettono di mettersi in mostra. Il suo idolo è Ibrahimovic e in campionato ha segnato già diversi gol anche se gli manca continuità. Al primo anno di A si è guadagnato la Nazionale, ora tocca a lui tenersela stretta.