(Di martedì 19 marzo 2024) (Adnkronos) – Funzionari egiziani hanno dovuto premere sui negoziatori di Hamas per convincerli a non sospendere la loro partecipazione ai colloqui a Doha, in Qatar, sulla tregua e sulla liberazione degli ostaggi trattenuti a Gaza dopo la nuova operazione israeliana sull'ospedale Al-Shifa di Gaza City. Ad affermarlo è stata una fonte egiziana parlando con

Il cessate il fuoco di sei settimane in cambio della liberazione di 42 ostaggi. È questo il nodo dei negoziati di Doha , in Qatar, tra Israele e Hamas. Ma i colloqui saranno lunghi e articolati: ... (ilfattoquotidiano)

Pubblicato il 19 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Funzionari egiziani hanno dovuto premere sui negoziatori di Hamas per convincerli a non sospendere la loro partecipazione ai colloqui a Doha, in Qatar, ... (dayitalianews)

Guerra Israele-Hamas, Sinwar tratta sulla tregua. Biden frena Netanyahu, ucciso il n.3 dei terroristi - Guerra in Israele, la diretta di oggi martedì 19 marzo. di Lorenzo Vita Riprendono le trattative per il cessate il fuoco sulla Striscia di Gaza. Nei prossimi giorni ...ilgazzettino

Missili israeliani vicino a Damasco, colpiti obiettivi militari. Nuovo appello di Biden pe... - AGI - Israele ha lanciato missili in Siria contro diversi obiettivi militari vicino alla capitale Damasco, provocando alcuni "danni materiali": lo ha fatto sapere il ministero della Difesa siriano. Le ...msn

Israele-Hamas, negoziati in salita dopo operazione Idf ad Al-Shifa - Le delegazioni di Israele e Hamas arrivate in Qatar per discutere dell'accordo alloggerebbero in due stanze separate da un corridoio nello stesso hotel a Doha., riporta il Times of Israel, ...adnkronos