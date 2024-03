Israele-Gaza | Cina in campo per mediare | incontro con Hamas

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 19 marzo 2024) (Adnkronos) – Ladi Xi Jinping vuole farsi sempre più avanti come mediatore di pace. E' diventata sempre più esplicita nella sua opposizione alla guerra a. E ha anche sfruttato il conflitto come piattaforma per manifestare la sua solidarietà con il mondo arabo e il Sud Globale, sempre pronta a mostrarsi in opposizione L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Chiara Ferragni, Klaus Davi: “Come Berlusconi, ha vinto da vittima cambiando la narrazione” Oliveri (Aspi): “Piano 2024 prevede assunzione 950 persone” Dossieraggio su politici e vip, Lega: “Spionaggio di stampo sovietico, chiederemo i danni” E’ morta Barbara Balzerani, l’ex Br del sequestro Moro aveva 75 anni Caso Martina Rossi, i due condannati escono ...