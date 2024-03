Inter | partita la corsa a Gudmundsson | ha convinto tutti | col Genoa operazione 'alla Frattesi'

(Di martedì 19 marzo 2024) Mehdi Taremi non basterà. L'sconfitta in Champions dall'Atletico Madrid è uscita dal Civitas Metropolitano con una...

Orsi non si allarma per il pareggio dell’ Inter contro il Napoli, gara terminata 1-1. L’ex giocatore ritiene normale un calo dei nerazzurri. NON solita SQUADRA ? Fernando Orsi a Radio Radio Mattino ... (inter-news)

L’Inter non è riuscita a conquistare l’undicesima vittoria consecutiva in campionato, frenando con il Napoli a San Siro dove la partita si è chiusa sul risultato di 1-1. Come sempre il club ... (inter-news)

Italiana Assicurazioni title sponsor del Meeting Internazionale Città di Lucca - Italiana Assicurazioni sarà title sponsor della terza edizione del Meeting Internazionale Città di Lucca - in programma domenica 19 maggio al Campo Scuola Moreno Martini - e della quattordicesima ediz ...lagazzettadilucca

Eriksen si sfoga: "Non sono contento di non giocare, ho parlato con Ten Hag" - Le parole di Eriksen in un'Intervista al portale danese Tipsbladet: l'ex Inter non è soddisfatto del minutaggio al Manchester United ...gianlucadimarzio

Roma, sovraccarico all'inguine per Lukaku: le sue condizioni - Dai ritiri delle nazionali non arrivano buone notizie per Daniele De Rossi e per la Roma. Romelu Lukaku, infatti, che aveva recuperato in extremis per la gara di campionato contro il Sassuolo a causa ...gianlucadimarzio