Insieme verso la reincarnazione ’Karma’ debutta domani al Civico

(Di martedì 19 marzo 2024) A Genova, al debutto, è stato uno strepitoso successo. E ora, dal Teatro Gustavo Modena, ‘Karma’ approderà alla Speziae giovedì, sempre alle 20.45, al Teatro. Lo spettacolo è tratto dalla commedia di Xavi Moratò ed è interpretato dagli attori di fama nazionale Gaia Aprea e Andrea Bosca, con la regia di Alessandro Maggi (che ha curato anche la traduzione del testo). Inoltre, giovedì alle 18, si terrà l’incontro con regista e attori al Pin della Spezia, nell’ambito della rassegna ‘Foyer’, l’iniziativa che vede uniti il Teatro cittadino e lo spazio al Centro Allende. L’opera teatrale nasce da una coproduzione del Teatrodella Spezia con il Teatro Nazionale di Genova, il Teatro Stabile di Abruzzo e Stefano Francioni Produzioni. In particolare la commedia prende il via da un incontro in apparenza casuale: dopo ...