Incontri per famiglie in biblioteca | letture e laboratori

(Di martedì 19 marzo 2024) Prenderà il via dalle biblioteche di Tresignana, l’iniziativa ‘Incon Cadf-La Fabbrica dell’Acqua’. Si tratta di un ciclo dirivolti ai bambini e alle loro, organizzati da Cadf In collaborazione con le biblioteche dei Comuni del territorio, che prevede una lettura animata e uno creativo ispirati al libro ‘Un Sogno per Tutti’ ideato dalla società (che gestisce il servizio idrico integrato in undici comuni del Basso Ferrarese) e già donato a tutte le biblioteche dei Comuni soci: una lettura avvincente ed educativa, capace di trasmettere messaggi di sostenibilità ambientale e responsabilità sociale, in modo coinvolgente anche per i più piccoli. Tra narrazione animata e gioco, con l’aiuto di un tabellone calpestabile di grande formato, tracce naturali da osservare e piccoli ...