Incastrati orario su Canale 5 | a che ora inizia e finisce la serie tv con Ficarra e Picone

(Di martedì 19 marzo 2024)su5 A che orasu5 e a che ora? Dopo l’ottimo successo su Netflix,tornano in prima serata su5. La trama si incentra su Salvo e Valentino, amici e cognati, sono anche soci e titolari di una ditta che ripara elettrodomestici. Salvo, appassionato ditv crime, è sposato con Ester, sorella di Valentino, il quale vive ancora con la madre. Durante una normalissima giornata di lavoro, Salvo e Valentino arrivano a casa del commercialista Gambino e ne scoprono il cadavere. Temendo di essere accusati dell’omicidio, cercano di eliminare ogni loro traccia, e mentre si trovano lì scoprono che Gambino era l’amante della ...

