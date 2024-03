In casa chili di droga | migliaia di euro veri e falsi | una bomba carta e un taser | arrestati

(Di martedì 19 marzo 2024) Firenze, 19 marzo 2024 – Un sacco di, un sacco di soldie altrettanti, e alcuni “attrezzi” molto pericolosi. Ecco perché sono finiti a Sollicciano i due giovani italiani che sabato sera sono stati fermati dalla Guardia di Finanza a Novoli per un controllo. Quando i finanzieri hanno notato il nervosismo dei due ragazzi hanno subito capito che nascondevano qualcosa; infatti a bordo dell’auto c’era un cartone contente un chilo e 700 grammi di marijuana in 14 bustine di cellophane. Sono quindi scattate le perquisizioni nelle abitazioni dei due giovani e le cose sono peggiorate: sono spuntati 8,2di hashish, un altro chilo e 100 grammi di marijuana, 300 grammi di cocaina, 6 grammi di ketamina, quattro bilancini di precisione, contanti per oltre 16mila, una ...

