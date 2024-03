In Brasile verso 2 milioni casi Dengue | record in 24 anni

(Di martedì 19 marzo 2024) In meno di tre mesi, ilha battuto ildidiin un anno, e vai 2. Finora, il gigante sudamericano ha registrato 1.889.206probabili, ha riferito il ministero della Salute, il numero più alto dal 2000. La cifra è 4 volte il numero didisegnalati nello stesso periodo del 2023. Il precedentedisi registrò nel 2015 (1.688.688 nell'anno), mentre il 2023 è stato il terzo anno peggiore (1.658.816). Quanto ai decessi, sono 561 quelli confermati (1.094 in tutto il 2023). Dieci Stati brasiliani hanno già dichiarato lo stato di emergenza, tra le tante città San Paolo.

Prosegue in Brasile il processo a Dani Alves , condanna to in Catalogna a 4 anni e 6 mesi per violenza sessuale . L’ex calciatore brasiliano, tra i più vincenti della storia, sta infatti vedendo ... (sportface)

Robinho potrebbe arrestato il prossimo 20 marzo, data in cui si deciderà se l'ex calciatore del Milan sconterà in Brasile la condanna a nove anni per violenza sessuale comminata nel 2017 dal ... (fanpage)

Il 33enne difensore è in scadenza di contratto RIO DE JANEIRO ( Brasile ) - Dopo quasi 15 anni in Europa, Alex Sandro potrebbe chiudere la carriera in Brasile . Il 33enne difensore è in scadenza di ... (ilgiornaleditalia)

Morto mentre era in missione in Brasile. Un libro di testimonianze per raccontare don Edy Savietto - È questa l’idea lanciata dai familiari del sacerdote mancato lo scorso 20 dicembre a 51 anni a causa di un infarto fulminante che l’ha colto in Brasile, dove era andato ... sua vita come la continua ...ilgazzettino

