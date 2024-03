Il trapper Mr Rizzus processato per banconote false trovate in casa sua | “Servivano per i videoclip”

Il trapper Mr Rizzus processato per le false banconote da 50 euro trovate in casa sua. La difesa: “Li usava nei videoclip” - Il cantante è stato assolto “perché il fatto non costituisce reato”. I soldi falsi erano stati trovanti durante una perquisizione nella sua abitazione di ...milano.repubblica

Rebecca Staffelli minacciata in una canzone del trapper Mr Rizzus: «Incita a farmi del male, per paura ho cambiato casa» - Rebecca Staffelli, opinionista del Grande Fratello, ha denunciato il trapper Mr Rizzus per le frasi sessiste contro di lei contenute in una sua canzone. In tribunale a Monza la figlia di Valerio ...msn