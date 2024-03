Il ricercatore che studia gli Ufo | «Ma non chiedetemi se esistono»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 19 marzo 2024) Edoardo Rosso, torinese, è membro del Centro Italiano Studi Ufologici e del collettivo EuroUfo. Il 20 marzo sarà al Parlamento Europeo di Bruxelles per parlare degli Ufo. O meglio, degli Uap: Unidentified Anomalous Phenomena. L’incontro l’ha organizzato l’eurodeputato portoghese Francisco Guerreiro del gruppo dei Verdi. «Presenterò una prospettiva storica degli studi sull’argomento in Europa. È un fenomeno osservato da milioni di persone: una media del 6,5 per cento della popolazione adulta nel continente», spiega Rosso oggi al Corriere di Torino. Gli oggetti volanti non identificati Non è la prima volta che succede: «Alla fine del 1990, in seguito a una serie di osservazioni in Belgio, fu Tullio Regge a occuparsi dell’argomento. Il fisico torinese che all’epoca era parlamentare europeo, nel 1993 avanzò la proposta di elevare le competenze europee del Gruppo di Studio sui ...