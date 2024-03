Il Real Madrid denuncia l’arbitro Martinez Munuera | “Ha omesso gli insulti razzisti a Vinicius”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 19 marzo 2024) Con un comunicato ufficiale diffuso in serata, ilha duramente preso posizione su quanto successo nella partita contro l’Osasuna, in cui per l’ennesima voltaJunior è stato bersagliato conda alcuni tifosi presenti a El Sadar. La decisione dei blancos farà molto rumore, visto che il club di Florentino Perez ha deciso di sporgerealla federazione calcistica spagnola controJuanper non aver trascritto glicontronel verbale. Questa la nota delle merengues: “Dopo i graviproferiti ancora una volta contro il nostro giocatoreJunior, in questo caso durante l’ultima ...