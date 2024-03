Il rapporto di Ericsson | per la prima volta nel mondo cala il 4G e cresce il 5G

(Di martedì 19 marzo 2024) Nelper ladiminuiscono gli abbonamenti 4G eil numero di abbonamenti 5G, la tecnologia di quinta generazione usata per accedere a internet in mobilità. Sono i dati del nuovo Mobility Report diche rende noto come il numero di Sim sfiori gli 8,5 miliardi, con una crescita netta di 39 milioni solo nell’ultimo trimestre del 2023. Per quanto riguarda il 4G, secondo...

