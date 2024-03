Il rapporto con le banche e gli strumenti in mano ai clienti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Possono sorgere problemi o incomprensioni nelle relazioni tra intermediari e clientela? Solo nel 2022, spiega Bankitalia, sono stati realizzati oltre 100 controlli, terminati con richieste di rimborso per circa 95 milioni di euro a favore dei. Ma chi è che monitora tali relazioni? Banca d’Italia, la banca centrale della Repubblica, che tutela ibancari attraverso quattro pilastri: le norme, i controlli, gliindividuali di tutela e l’educazione finanziaria. Quali sono le norme a cui devono attenersi le? Il controllo è rigoroso: ci sono norme volte a tutelare la posizione del cliente per garantire la trasparenza di ogni azione bancaria. Un controllo che può avvalersi anche di verifiche effettuate di persona. Tra queste norme, che spesso derivano da direttive europee, troviamo, per ...