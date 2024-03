‘Il problema dei 3 corpi’ su Netflix | cosa dobbiamo aspettarci

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) A partire dal 21 marzo 2024 susarà disponibile la nuova serie tv ‘Ildei 3, creata da David Benioff, Alexander Woo e D. B. Weiss. È il secondo adattamento live action, prima di questa versione era stata distribuita una serie televisiva cinese del 2023. La trama racconta di Ye Wenjie, un'astrofisica che ha assistito alla morte di suo padre brutalmente assassinato durante la Rivoluzione Culturale Cinese. In seguito, è stata arruolata nell'esercito proprio per il suo background scientifico e viene mandata in una base radar segreta che si trova in una regione sperduta e lontana. La sua scelta alla base riecheggia attraverso lo spazio e il tempo per un gruppo di scienziati dei giorni nostri, costringendo tutti loro ad affrontare la minaccia più grave per l'intera umanità.Protagonisti principali della serie tv sono ...