Il Po | troppa dispersione | Gli invasi? Li abbiamo già La nostra rete dei canali

(Di martedì 19 marzo 2024) La realizzazione di due, uno in Val d’Enza (Reggio Emilia), l’altro nella valle di Lanzo (Torino). Una barriera contro il cuneo salino sul Po di Volano, nellaprovincia. I progetti, ci sono. Ma non basta perché l’obiettivo – la missione – è fare presto, intervenire qui e ora mentre una massa imponente d’acqua scivola sul fiume Po per andarsi, di anno in anno, a buttare in mare. La questione centrale, i tempi "Certo, i tempi e i finanziamenti. Le risorse", risponde Alessandro Bratti, segretario generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po. Non è che c’è magari qualche barriera ideologica? "Nessun preconcetto ideologico, se glidevono essere fatti allora si fanno. Dobbiamo renderci conto però che realizzare queste strutture, queste opere non è uno scherzo. Si parla di anni, una quindicina di ...