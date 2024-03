Il meteo della capitale per la giornata di mercoledì 20 marzo

(Agenzia Nova) – Per la giornata di oggi (18 marzo ) è previsto un cielo sereno e poco nuvoloso, con qualche pioggia al mattino. Le temperature saranno comprese tra 11 e 16 gradi. I venti saranno ... (romadailynews)

(Agenzia Nova) – Per la giornata di domani è previsto un cielo sereno e poco nuvoloso, con temperature comprese tra 12 e 18 gradi. I venti saranno deboli. (romadailynews)

Roma - La Settimana prenderà il via con una Persiste nte instabilità nelle regioni meridionali e sul basso Adriatico, mentre gradualmente l' Alta Pressione prenderà il sopravvento. Martedì 19 marzo: ... (abruzzo24ore.tv)

Formula 1 2024: gli orari in TV del GP d’Australia - Dunque, nella notte, alle 2.30 sarà tempo della prima sessione di prova libere, a cui ne seguirà una seconda alle 6.00. Tra venerdì 22 sabato 23 marzo andranno in scena le qualifiche, determinanti per ...virgilio

meteo, dall'Equinozio di Primavera di mercoledì 20 marzo sole e clima mite - Manca ormai pochissimo all’ingresso ufficiale della primavera astronomica, con l’equinozio atteso Mercoledì 20 alle ore 4.06 (locali), ma l’Italia sta già sperimentando un clima da mese di aprile ...meteo

Quanto tempo sprechiamo ogni anno nel traffico a Roma La cifra (paurosa) - Tempo trascorso in auto, numeri paurosi a Roma e ancora di più ... che si piazza al sesto posto con 137 ore “sprecate” tra le vie – congestionate – della città. Restando in tema delle grandi Capitali ...ilcorrieredellacitta