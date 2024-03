Il mercato del beauty vive il suo periodo più florido

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 19 marzo 2024) Dopo Rabanne e Prada, anche Celine fa il suo ingresso nel mondo, seguendo l’onda delle grandi maison del lusso. In occasione della presentazione di Arc de Triomphe, la nuova collezione autunno/inverno 2024, il direttore creativo Hedi Slimane ha ben pensato di espandere la collezione già presente nella maison di Haute Profumerie lanciata nel 2019 e di lanciare Celine Beauté, la nuova lineadi cui curerà tutti i packaging. Per il grande lancio la casa di moda non poteva che scegliere il rossetto rosso: Rouge Triomphe - con stemma del marchio impresso sulla pasta - è il primo rossetto della linea Le Rouge Celine e sarà disponibile dal prossimo autunno mentre le altre quindici tonalità verranno lanciate susolo nel gennaio 2025. Rouge Triomphe Ma se oltre la volontà di espandere il marchio e fornire nuove ...