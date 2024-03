Il meglio e il peggio di ieri 18 Marzo del GF 2023 | le news dell’ultima ora

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 19 marzo 2024) Il 182024, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Come sempre, la rubrica Ile ildi è pronta a mettere in evidenza gli eventi più importanti della serata, con particolare attenzione verso leora. Ormai, manca pochissimo alla fine di questa edizione del reality show. Il 25, infatti, verrà trasmesso l’ultimo appuntamento. Nonostante questo, le liti tra i concorrenti sembrano essere ancora piuttosto accese. A questo punto, è improbabile che riescano a trovare un punto di incontro. Potrebbe interessarti: Ecco come fare per guardare la replicapuntata del Grande Fratello. Grande Fratello, le...