Il Giappone spegne il Bazooka e stoppa l’era dei tassi negativi

(Di martedì 19 marzo 2024) Ilil ““, pur con un notevole ritardo rispetto alla Bce e alla Federal Reserve. La Boj, la Banca centrale nipponica, ha deciso di alzare tra zero e 0,1% il tasso di interesse a breve termine dal precedete -0,1 per cento. Potrebbe apparire una questione di limatura agli occhi dei piccoli risparmiatori che In Italia stanno rimborsando alla loro banca un prestito personale o le rate del mutuo sulla casa. Per la politica monetaria del Sole Levante si tratta però di una svolta epocale. Ilnon alzava il costo del denaro dal 2007. Anzi dal 2016 lo aveva spedito in negativo e aveva iniettato liquidità sul mercato così da sostenere il proprio Pil. Forte del fatto di avere una propria banca centrale e di aver posto gran parte del debito pubblico nella mani dei suoi cittadini, così stare al riparo ...