Il generale Vannacci tra provocazioni e proteste

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 19 marzo 2024) Reggio Emilia, 18 marzo 2024 – Una serata surreale, in centro a Reggio, con pochi passanti ma molte auto di polizia e carabinieri schierate nei punti strategici delle piazze. Con la Digos in borghese davanti all’Hotel Posta, nel cuore cittadino. Sono le 20.30 ed i giovani del centro sociale Aq16 aspettano in piazza Martiri del 7 Luglio che arrivi ilRoberto, preparando i megafoni e srotolando gli striscioni. L’evento di presentazione de ’Il coraggio vince’, secondo libro del graduato incursore, ha richiamato all’albergo una folla che la sala del Palazzo del Capitato non riesce ad accogliere: coppie borghesi ben vestite e politici di primo piano come il coordinatore provinciale di Fd’I Alessandro Aragona, ragazzi con il bomber scuro e signore della “Reggio bene”, ex militari della Folgore con il berretto sul capo, leghisti della ...